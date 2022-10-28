2022台灣設計展在高雄已於10月23日閉展，但青年創造力仍持續發生。作為史上第一次有青年局參展的台灣設計展，本屆有相當多的突破，從青年設計力大舉介入戶政背板改造開始，包含設計走進家裡、史上最年輕的參展者──第一次高中職生參展、第一次未閉展先得國際大獎、克服疫情限制的台日韓設計共和、局長也是參展者等，這些不僅是學界、產業界對高雄的支持與肯定，也代表高雄這座城市是年輕人築夢成真的最佳舞台！

台灣設計展閉幕不落幕 青年局讓青年創造力持續開花│高雄

台灣設計展閉幕不落幕 青年局讓青年創造力持續開花│高雄

台灣設計展閉幕不落幕 青年局讓青年創造力持續開花│高雄

高雄市政府青年局局長張以理表示，台灣6都中只有3都設有青年局，而高雄正是其中之一，因此我們致力透過多管道，為青年設計師提供舞台，不僅是自己對這座城市的回饋，更樂見設計力在此茁壯成長。本次設計展策展的同時也思考如何媒合優秀青年投入產業開發市場，高雄有許多優秀且精密的製造業，但是對於轉型卻缺乏想像。因此在這次設計展，透過生產力設計力的結合創造新亮點是重點特色，不僅讓產業發現新的發展性，也期望透過展覽找到產業轉型的解方，並讓人才常駐自己的故鄉或看見高雄，開闢通往未來的生產力與設計力。

青年局表示，本次「台灣設計設計台灣」系列活動創造了許多不設限的可能，在展示學生設計力的超青春展區，能看見長輩仔細欣賞作品、閱讀展版文字，體現青年局想進行的世代溝通策展價值，並翻轉過去對設計業的刻板印象；「青春伸展台」展示高雄時尚設計實力的同時，也替有登台夢想的民眾打造Ｔ台，更將限動、迷因帶入展場，讓年輕人體認到設計無所不在。其中以跨國產業媒合與開發為設計出發點的「設計共和」展區作品已開始受理訂單、與健身工廠聯名1,500份商品三日即秒殺；戶政背板改造的設計師詢問度也超高，不僅其他局處探詢，也接到多個縣市單位詢問設計師與改造計畫。最直接的例子即為楠梓區吳淑惠區長與李雅慧議員看到楠梓戶政事務所的背板設計，力邀設計師一同改造該區區公所的旋轉樓梯，形成系列結婚拍照景點，李雅慧議員更爭取高雄在地虹牌油漆贊助，促成在地產業、在地青年設計師共同創造地方新亮點之佳例。

青年局指出，青年創造力正持續發生，除了本次戶政背板改造會持續保留之外，青年局也積極透過「大港經典升級計畫」、「高雄時尚大賞」等系列計畫，讓青年介入產業，讓設計力與生產力結合。其中，高雄時尚大賞決賽暨頒獎典禮延續設計中島能量，也將於11月5日於棧五庫盛大登場，有興趣的民眾敬請期待。