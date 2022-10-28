電費高漲，對地方公所是一個龐大負擔，花蓮市公所每年都發起路燈認養活動，花蓮聖天宮管理委員會認養50盞路燈，同時也捐贈一批物資與白米給實物銀行，市長魏嘉賢頒贈感謝狀。路燈認養1年1期，1盞費用1千元，期盼更多善心人士一起投入社會公益的行列。

花蓮聖天宮管理委員主委賴雲潤及管委會成員今到花蓮市公所，捐贈5萬元認養路燈，這也是聖天宮連續5年響應認養路燈活動，每年皆認養50盞，點亮進豐街、商校街、明智街、明心街等宮廟周邊街道。

賴雲潤表示，在廟裡也有提供點光明燈，這是屬個人祈求一條平安回家的路，而花蓮市的路燈也很重要，也是幫助所有市民有一條平安回家的路，

今天同時帶來140份物資，與1800公斤的米券捐贈給花蓮市實物銀行，幫助弱勢家庭及邊緣戶，這些物資是為廟裡經常辦法會，今年正值建廟76周年，物資除了讓信徒帶回「吃平安」，也透過社區轉送給弱勢家庭。

花蓮市公所「112年路燈認養」開跑，路燈認養1年1期，1盞費用1千元，每認養1盞即張貼附有認養者名字的貼紙於路燈上，認養路燈的繳費收據可作為所得稅扣繳捐贈之用。

有意願的民眾可撥打03-8322141轉分機171洽詢余小姐，或到花蓮市公所財政課辦理。