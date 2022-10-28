美國拜登政府27日發布了延宕已久的《核態勢評估》（Nuclear Posture Review）公開版本，而原先機密版本已於今年3月向國會發布，內容提及美國關鍵核策略，其中點名了俄羅斯、中國、北韓和伊朗4國家是潛在核武對手，其他政策還包含了美國不會增加核武數量，並且取消了「不率先使用核武」以及「核武只用威懾和報復反擊」的2項政策。

據美國國家科學委員會（FAS）27日新聞稿，該委員會即為當年開發原子彈的組織延續，本次發布推遲可能是由於俄羅斯入侵烏克蘭，與以往的NPR相比，整體而言最接近歐巴馬政府2010年以來的NPR，但由於俄羅斯和中國的局勢做出了調整。

本次《核態勢評估》確定了美國核武器規劃的4個潛在對手：俄羅斯、中國、北韓和伊朗。其中，俄羅斯和中國顯然是焦點，因為俄羅斯擁有龐大的核子武器庫，並且發動了侵略行為，同時也因為中國的核子武器庫迅速增加。 NPR 預測，「到2030年，美國將在其歷史上第一次面對2個主要核大國作為戰略競爭對手和潛在對手。」這與美國高級軍事領導人之前的聲明相呼應，包括美國戰略司令部的前任和即將上任的指揮官。

中國：鑑於國防戰略主要集中在中國，NPR宣布中國是「美國國防規劃的總體節奏挑戰和評估我們核威懾力的一個日益重要的因素」也就不足為奇了。NPR 與前一年《中國軍力報告》的調查結果相呼應，即「中國可能打算在本世紀末擁有至少1000枚可以籌載打出去的核彈頭。」

根據 NPR 的內容，中國更多樣化的核武庫「可以在危機或衝突之前和期間為中國提供新的選擇，以利用核武器達到脅迫性目的，包括對美國在該地區的盟國和夥伴進行軍事挑釁。」

USA Gov. shuns limits on its nuclear weapons first use. Touts the USA Pentagon will use nuclear weapons against non-nuclear armed nations as well as whenever its prudent to detonate nuclear weapons. — RT World News https://t.co/RI800jLs5p Is the Defcon level still at oh-hum 4? pic.twitter.com/bjm3OsDz1P — A. Smith (@360CNN) October 28, 2022

俄羅斯：NPR對俄羅斯提出了嚴厲的語言，審查對俄羅斯非戰略核武器的估計——「多達 2,000 枚——與之前的軍事聲明相符。2021 年，國防情報局得出結論，俄羅斯“可能擁有 1,000 至 2,000 枚非戰略核彈頭。」

美國國務院在今年4月表示，該估計數包括等待拆除的退役核武。細微的語言差異反映了美國不同軍事部門和機構之間的估計差異。 NPR 還表示，“俄羅斯正在尋求幾種新型的核系統，旨在使美國本土或盟國和合作夥伴處於危險之中，其中一些也不受「新戰略武器裁減條約」（New START Treaty）約束。

「鑑於雙方似乎都同意俄羅斯的「薩爾馬特式」（Sarmat）洲際彈道飛彈（ICBM）和「先鋒」（Avangard）高超音速武器順利融入條約，這一聲明可能指的是俄羅斯發展其「海燕式」（Burevestnik）核動力巡弋飛彈。「匕首」（Kinzhal）空射高超音速飛彈以及「波塞頓」核子魚雷（Status-6），似乎俄羅斯和美國在這3個系統是否是條約責任範圍的武器問題上存在分歧。

2019年，時任副國務卿湯普森（Andrea Thompson）在國會作證時指出，這3者都「符合美國關於什麼能構成新START的“新型戰略進攻性武器“的標準」。然而，俄羅斯官員此前曾向美國發出通知，稱他們「“認為將俄羅斯正在開發的不是使用彈道飛行軌跡向目標移動的“新型武器描述為潛在的新型俄羅斯戰略進攻武器“是不恰當的。因此俄羅斯聯邦總統於2018年3月1日提交的武器與條約涵蓋的戰略進攻性武器類別無關。」

北韓：近年來，在美國的國防辯論中，北韓一直被中國和俄羅斯所掩蓋。儘管如此，今年的NPR將北韓描述為美國核武器計劃的目標，直言不諱地說：「北韓對美國或其盟國和夥伴的任何核攻擊都是不可接受的，並將導致該政權的終結。金氏政權不可能使用核武器並生存下去。」

伊朗：NPR 也描述了伊朗，儘管它目前沒有核武器。有趣的是，儘管伊朗沒有遵守其禁止核子擴散條約（Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT）義務，因此沒有資格獲得美國的消極安全保證，但NPR宣稱，美國「只要伊朗不擁有核武器的話，美國僅會依靠非核優勢（指傳統武力）來阻止伊朗的區域侵略。」