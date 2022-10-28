南韓合同參謀本部表示，北韓今天向東海發射不明彈道飛彈，可能是為抗議南韓至今天為止進行的護國軍演。

韓聯社報導，南韓軍方正在分析發射飛彈詳細數據。

南韓軍方自17日至今天為止進行大規模「護國」野戰軍事訓練，北韓選在軍演最後一天發射飛彈，可能是對南韓軍演表達抗議。

這也是16至22日舉行的中共20大閉幕後，北韓首次發射飛彈。北韓先前在14日凌晨發射推測為KN-23的飛彈後，14、18、19、24日還進行示威砲擊。（編輯：馮昭）1111028

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