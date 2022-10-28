台南「赤崁文化園區改造工程」施工發現遺構與文化層現象，監委林國明認為台南政府仍在成功國小內挖設地下停車場，恐影響文化古蹟保存，已申請自動調查。文化局長葉澤山說，工程執行依《文化資產保存法》規定審慎辦理，發現遺構也謹慎以對，過程可受公評，未來現址朝「台南常民歷史再現」展示目標規畫，歡迎監委了解赤崁文化園區改造工程，釐清外界不當誤解。

葉澤山表示，當前世界潮流是文化資產保存兼顧城市未來發展相容，讓文化資產與城市發展共存共榮，不可能朝「凍結式保存」，包括日本京都、義大利和法國巴黎等歷史城市，也是高敏感文資區域，透過新舊融合，將文化遺產更融入當代人們的生活。

他說，赤崁文化園區從開發以來，依循《文資法》及文資審議會的歷次決議，執行赤崁文化園區改造工程，期使赤崁樓未來能繼續見證舊城新生命，展現歷史在時間與空間上的延續性，也讓市民見證城市歷史的發展軌跡。

他提到，赤崁文化園區改造工程啟動前，即由文資處委託專家學者先後於2015年、2017年進行2次抽樣調查研究，包括透地雷達及試掘調查，確認成功國小操場位置可能存有疑似台灣縣署重要遺構，因此規畫設計階段即先行調整建築設計配置，避開遺構可能位置。

由於赤崁文化園區範圍廣大，抽樣調查對於地下資訊的掌握仍有侷限，因此動工後，更全程委託台南考古中心進行施工監看，發現遺構現象後即依法停工，並邀不同領域專家學者及審議會委員會勘評估，決議原赤崁文化園區停車場以考古發掘方式「全面揭開調查」。

他說，成功國小明年下半年即可交給學校，預計2024年寒假，師生就能回到學校上課；至於遊客服務中心工期仍有1年才會全部完工。

文化局指出，赤崁文化園區改造是希望拆除結構初評不佳的原來老校舍，並解決周邊商圈停車需求，透過該計畫將成功國小與赤崁文化園區融為一體。

文化局表示，歡迎監委主動了解赤崁文化園區改造工程，藉此也能協助外界釐清誤解，也將當代文資保存觀念和實務做法，介紹給更多國人了解。