苗栗縣政府公布高端公司免費提供赴日本PCR檢測服務流程。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣28日新增新冠肺炎本土確診752例，為解決施打高端疫苗者，赴日本旅遊不便，高端疫苗公司與全台26間醫療院所合作，自28日起至12月31日止，提供接種高端新冠疫苗民眾，赴日PCR檢測服務。苗栗縣提供這項服務的醫院為部立苗栗醫院，有需求且符合資格的民眾，請攜帶三項重要文件包括健保卡、小黃卡或數位新冠疫苗接種證明，以及72小時內赴日機票（正本及影本），於周1至6上午8至9點到其急診櫃台掛號進行PCR檢測。

另外，Moderna雙價疫苗(原型株＋BA.4-5)，已於10月26日經食藥署審核通過適用12歲以上，後續視疫苗供應情形提供12歲以上民眾追加劑接種使用。衛生局長張蕊仙表示，不論是國內已開打的BA.1次世代疫苗，或是即將到貨的BA.4、BA.5次世代疫苗，對於重症保護效果一樣，建議民眾不要等新疫苗出現才打，因為疫苗研發、永遠趕不上病毒變異速度。

有關5-11歲兒童COVID-19疫苗追加劑，以及Moderna雙價疫苗(原型株＋BA.1)及雙價疫苗(原型株＋BA.4-5)接種作業實施時間，衛生局之後將依中央疫苗政策及供應情形，盡速安排接種作業，實際期程，另行公布。

縣長徐耀昌呼籲鄉親，符合各類疫苗資格及劑次的鄉親盡速接種，流感疫苗可與COVID-19疫苗同時接種，民眾可依需求選擇同時分開不同手臂或間隔一段時間接種，以獲得雙重保護力。