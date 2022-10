歐米茄(OMEGA)是美國太空總署(NASA)的官方計時供應商,陪伴無數太空人從事太空冒險與登陸月球,近來一只超霸登月計時碼表骨董表登上拍賣會,腕表主人為1969年駕駛美國NASA阿波羅11號成功登月的太空人雪拉(Walter Wally Schirra),最後以190萬7000美元(約6100萬台幣)的天價落槌。

OMEGA於1969年至1973年間,總共生產了1014只超霸登月紀念表,作為獻給太空人的禮物,其中編號1號與2號則獻給當時的總統尼克森與副總統阿格紐,而這只編號第8的腕表是1969年OMEGA為慶祝阿波羅11號成功登月,致贈給雪拉的賀禮,表底蓋刻有「Astronaut Walter M Schirra」、「Mercury 8–Gemini 6–Apollo 7」等字樣。

這只超霸登月紀念表為18K金表殼搭配酒紅色表圈,搭載Calibre 861機芯,底蓋有段銘文「紀念人類征服了太空,伴隨時間、歷經時間且精準時間」(to mark man’sconquest of space with time,through time, on time.)。

今年年初,OMEGA另一只致贈阿波羅11號太空人柯林斯(Michael

Collins)的超霸登月紀念表,在拍賣會上以76萬5000美元(約2500萬台幣)的價格售出。