歐米茄（OMEGA）是美國太空總署（NASA）的官方計時供應商，陪伴無數太空人從事太空冒險與登陸月球，近來一只超霸登月計時碼表骨董表登上拍賣會，腕表主人為1969年駕駛美國NASA阿波羅11號成功登月的太空人雪拉（Walter Wally Schirra），最後以190萬7000美元（約6100萬台幣）的天價落槌。

OMEGA於1969年至1973年間，總共生產了1014只超霸登月紀念表，作為獻給太空人的禮物，其中編號1號與2號則獻給當時的總統尼克森與副總統阿格紐，而這只編號第8的腕表是1969年OMEGA為慶祝阿波羅11號成功登月，致贈給雪拉的賀禮，表底蓋刻有「Astronaut Walter M Schirra」、「Mercury 8–Gemini 6–Apollo 7」等字樣。

這只超霸登月紀念表為18K金表殼搭配酒紅色表圈，搭載Calibre 861機芯，底蓋有段銘文「紀念人類征服了太空，伴隨時間、歷經時間且精準時間」（to mark man’sconquest of space with time,through time, on time.）。

今年年初，OMEGA另一只致贈阿波羅11號太空人柯林斯（Michael

Collins）的超霸登月紀念表，在拍賣會上以76萬5000美元（約2500萬台幣）的價格售出。