林姓婦人19日在員林市走失，警方馬拉松式調閱連續5天近百支路口及民間私人與鄉公所之監視器，最後在二水鄉國定寺後方深溝找到婦人。（田中分局提供／吳敏菁彰化傳真）

林姓婦人19日在員林市走失，警方馬拉松式調閱連續5天近百支路口及民間私人與鄉公所之監視器，最後在二水鄉國定寺後方深溝找到婦人。（田中分局提供／吳敏菁彰化傳真）

林姓婦人19日在員林市走失，警方馬拉松式調閱連續5天近百支路口及民間私人與鄉公所之監視器，最後在二水鄉國定寺後方深溝找到婦人。（田中分局提供／吳敏菁彰化傳真）

二水分駐所警員張萬利、許嘉宴等多位員警以馬拉松式調閱連續五天近百支路口及民間私人與鄉公所之監視器。（田中分局提供／吳敏菁彰化傳真）

南投林姓婦人19日在員林市吃完早餐後，一轉眼竟失蹤，警方調閱監視器，發現林婦往田中、二水方向走，以馬拉松式調閱連續5天近百支路口及民間私人與鄉公所之監視器，掌握林女最後出現於二水鄉三聖路定國寺之行踨，深入山林搜索，24日13時在二林鄉定國寺後方山溝尋獲，婦人已呈現脫水，立即送醫，救回寶貴1命。

二水分駐所所長張志豪，林姓婦人住南投，19日和先生到員林市探望姊姊，並在姊姊開的早餐店吃完早餐，隨後竟一轉眼不見，先生心急如焚，家屬向員林派出所報案，經警方協助發現其妻子走往田中、二水方向，同日林民至二水分駐所請求值班警員林沆均協助。

家屬表示，林婦61歲是洗腎病患且失智，如久尋不獲恐有生命危險，二水分駐所所長張志豪立即指示同仁協助調閱路口監視器，經該所警員張萬利、許嘉宴等多位員警以馬拉松式調閱連續五天近百支路口及民間私人與鄉公所之監視器，終於掌握林女最後出現於二水鄉三聖路定國寺之行踨，。

警方隨即隨同二水消防分隊同仁及雲林、嘉義縣救難協會入山搜救， 10月24日13時在定國寺後方深山之山溝裡尋獲該名婦女，呈現脫水、體力不濟狀況，立即送醫，救回寶貴1命。

「感謝奇蹟」由於婦人失智且獲救已經呈現半昏迷狀態，無法描述迷走4天的歷程，但從監視錄線掌握，距離約21公里，且婦人沿路這一路，走得並不慢，研判進入山林後，應有採摘水果、喝露水等維生，洗腎病患能撐過這些日子，家屬感恩警方協助，感謝上天保祐。田中分局分局長林詔徹表揚二水分駐所警員張萬利、許嘉宴等人，成功尋回失智婦人。