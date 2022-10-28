在這社會上，廣結善緣很重要，有人天生就是交際高手，因此勢必貴人多、機會也會來的多，《科技紫微網》運勢專欄指出水瓶座、獅子座、牡羊座、天秤座、射手座天生具有好人緣，時常受到大家的歡迎。

▍第五名：水瓶座

雖然水瓶座很在乎個人隱私，又偶爾有點忽冷忽熱，但卻不妨礙他們展現個人魅力，各種有趣的梗，瞬間就能理解並且接招，而他們天馬行空的外星人元魅力，也會讓朋友覺得很有趣，進而收穫不少友誼。

▍第四名：獅子座

獅子座是那種你對我一分好，我就給兩倍的好的個性，他們喜歡結交朋友，也善於珍惜朋友，當朋友需要幫助的時候，獅子座總是第一個挺身而出的人，再加上他們的領導能力，如此霸氣的性格得到不少朋友的愛戴。

▍第三名：牡羊座

牡羊座靠著待人真誠、積極樂觀，能夠交到不少朋友，再加上他們講義氣、不記仇，不願在人背後說三道四，寧可一根肚腸到底的正面溝通，而不像有些人陰陽怪氣指責、處處計較，這樣的朋友誰會不想要。

▍第二名：天秤座

不管生來相貌如何，天秤座都能靠打扮、靠氣質來維持個人魅力，他們八面玲瓏，能夠貼心的注意到每個人的狀況，避免有人被孤立或冷落，當遇到麻煩時，可以詢問詢問他們來得到公正客觀的意見，因為選擇障礙都留給自己了。

▍第一名：射手座

射手座有著迅速和人打成一片的特殊技能，總是三言兩語就能跟對方找到共同話題，總是抱著熱情參與每件事，炒氣氛簡直是信手拈來，再加上開朗的性格，如此一來不太計較小事，別人當然更樂於與他們親近。