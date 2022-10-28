台北市長選戰11月5日進行電視辯論會，屆時三腳督將正面交鋒，無黨籍候選人黃珊珊昨表示自己當21年市議員、3年副市長，每一天都在準備，市政部分自己比較熟悉。國民黨台北市長候選人蔣萬安今天表示，自己平常深入基層，一步一腳印跟市民對話，很了解市民朋友的需求。

蔣萬安今天參訪台北都市更新學會「都市再生願景館」，會前接受媒體聯訪。蔣萬安下周將排出至少20小時準備辯論，對於找誰幫忙模擬辯論，蔣萬安未鬆口，僅稱有請外界很多有經驗的專家學者來協助這一次的辯論。

他說，因為之前行程比較滿，接下來會盡量抓緊時間，好好的跟各界演練，也希望把握時間好好準備、全力以赴，希望有很好的表現。

媒體詢問是否要刪減行程多加練習，蔣萬安回應，都有做相關的安排，剩下最後的時間，就是抓緊最後的時間好好的演練。

對於黃珊珊自豪曾當過議員、副市長，對市政較熟悉，蔣萬安認為，自己平常深入基層，一步一腳印跟市民對話，也很了解市民朋友的需求及基層民眾心聲，站在這樣的角度在辯論會上面就是正面的告訴所有市民朋友，他對於台北市政未來擘畫的願景及如何解決市民朋友面臨的問題，讓自己成為市民朋友最好的選擇。至於會聚焦哪個議題？蔣萬安表示，各個議題都會準備。