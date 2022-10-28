藝人邵岱兒(Debbie)擁有亮眼外貌與姣好身材，加上有著英屬哥倫比亞大學UBC金融系的高學歷，被粉絲封為「學霸女神」，網路擁有極高人氣的她，IG超過102萬粉絲追蹤，常在社群網站分享日常生活的她，近日曬出到海邊遊玩的影片，身穿比基尼的她直接露出傲人北半球，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

邵岱兒昨(27日)在IG曬出在海邊的影片，只見她身穿著藍白花紋比基尼，露出大片雪白Q彈肌膚，接著對著鏡頭露出甜美微笑，還連續擺出各種撩人性感Pose，不過最搶盡目光的是還是一對渾圓北半球，加上深邃事業線讓人看得血脈賁張，尤其當她靠近鏡頭時，傲人上圍幾乎占據大半個畫面，火辣指數直接破表。

邵岱兒這支24秒的影片，不到一天就吸引近4萬人按讚，網友紛紛留言：「天氣真好，海邊好美，人也好美」、「布料太多了，要再少一點點」、「這件泳裝的顏色，鮮藍的好美，配上這個乾淨海灘背景真的很搭」、「我的女神好正」、「我要幫妳把繩子拉好」、「正到核爆」、「Wish I was there」、「妳真的美到讓人難以忘記」。

邵岱兒之前為自創品牌宣傳時，親自當起Model穿上交叉式穿泳裝，高開衩泳褲只包住重點部位，畫面十分養眼惹火，轉身時不僅大露性感美背，還加碼放送渾圓蜜桃臀，送給粉絲滿滿福利，相當懂得流量密碼。