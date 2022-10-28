亞系外資針對立積(4968)出具最新研究報告指出，有鑑於Wi-Fi需求弱於預期，加上大陸在地廠商的競爭加劇，故將立積目標價由219.2元調降到80元、評等也降至減碼，並將2022年、2023年每股收益預測下調72%和61%，分別為2.57元、5.13元。

亞系外資表示，立積第三季營收8.96億元，比市場預期的低14%，主要是因為大陸、歐洲市場的Wi-Fi需求放緩，單季每股收益1.10元，則是超出市場普遍預期，主要歸因於較高的毛利率，以及庫存沖銷。

展望第四季，亞系外資表示，預計立積營運反彈不大，Wi-Fi 6/6E營收持續疲軟，且在保守的宏觀條件下，預計第四季到明年上半不會出現重大轉機，儘管立積的庫存自今年年初至今逐漸下降，但立積仍然會受到大陸、歐洲需求疲軟的影響，其Wi-Fi 6營收持續也已經呈現連續兩季的下滑，故對其Wi-Fi 6業務依舊持謹慎態度。不僅如此，Wi-Fi 6E的市場滲透進度也可能放緩，且放緩的程度高於預期，主要是由於歐洲需求疲軟，加上大陸市場的能見度有限(大陸OEM可能會跳過Wi-Fi 6E，直接升級Wi-Fi 7）。

亞系外資進一步說，大陸的路由器市場競爭未來將更加激烈，原以為立積應該是大陸本土化的主要受益者，然而，大陸Wi-Fi路由器供應商現在正在採用更多來自本地射頻公司的Wi-Fi FEM，包括康熙、萬芯等。在智慧手機方面，立積的智慧手機Wi-Fi FEM未來可能面臨挑戰，也相信OPPO/榮耀和其他主要的Android品牌現在更喜歡大陸本地供應商，而不是立積，這表明其未來增長存在潛在的下行風險，故將立積目標價由219.2元調降到80元、評等也降至減碼，並將2022年、2023年每股收益預測下調72%和61%，分別為2.57元、5.13元，主要是有鑑於Wi-Fi需求弱於預期。