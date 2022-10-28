國民黨立委陳以信上午在立法院國是論壇指控，故宮打破館藏的清朝年間嬌黃釉綠彩龍紋碗，竟還對故宮內部人員下封口令，打算瞞天過海。中廣董事長趙少康表示，這是世界級笑話，故官博物院院長吳密察應拿身家財產出來賠。
趙少康表示，過去抗日時，為防日本人，政府把故宮國寶運來運去都完好無缺，怎麼現在放故宮反而被打破，不可思議；吳密察是專家，應該知道怎麼保護國寶，如今打破當然要負責，要負賠償責任，不能尸位素餐，下封口令更不應該。
國民黨立委陳以信上午在立法院國是論壇指控，故宮打破館藏的清朝年間嬌黃釉綠彩龍紋碗，竟還對故宮內部人員下封口令，打算瞞天過海。中廣董事長趙少康表示，這是世界級笑話，故官博物院院長吳密察應拿身家財產出來賠。
趙少康表示，過去抗日時，為防日本人，政府把故宮國寶運來運去都完好無缺，怎麼現在放故宮反而被打破，不可思議；吳密察是專家，應該知道怎麼保護國寶，如今打破當然要負責，要負賠償責任，不能尸位素餐，下封口令更不應該。
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