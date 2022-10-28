國民黨立委陳以信今爆料，故宮博物院於去年二月打破國寶龍紋碗（故宮證實為雙龍小碗）。故宮隨即發表聲明，認了「3件典藏瓷器因人為因素破損」，正依流程進行調查及修復，並無立委指控的隱匿一事。故宮院長吳密察將於下午舉行記者會，親自說明。

故宮表示，故宮器物處瓷器科人員整理文物時，分別於110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損；111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損，皆依程序通報。

清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗。（圖／故宮提供）

故宮接獲3案通報後，立即交政風室進行調查；前兩案無人員疏失，第3案則明確為人員操作疏失，已將全案移送考績會，懲處程序進行中。

對於「院長下令對該器物不得點交、不得紀錄，在進行修復之前，也不得做檢視報告，尤其要求相關人員封口，所有相關文件都用最高密件處理，以免留下任何證據」，故宮澄清無隱匿情事，相關調查進行中以密件程序處理，且密件保存皆依規定辦法，無所謂「以免留下證據」問題。

依《文化資產保存法》規定，3件文物非屬「國寶」，暫行分級列為一般古物。「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」正在修復中；「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」待修復人員處理；「清 乾隆 青花花卉盤」待懲處程序完成，責任釐清後才會進入修復程序。