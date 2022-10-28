國民黨桃園市長候選人張善政任職「數字王國」執行董事，因數字王國被質疑有解放軍資金，張善政昨天說其最大股東是持股20.5％的非陸籍投資人，遭懷疑是舊資料。張善政回應，大家可以相信的資料就是公布的財報。

數字王國集團總部位於香港，業務為視覺特效、虛擬實境直播等，知名電影包含鐵達尼號、復仇者聯盟、一級玩家，都有其提供的特效。有人27日質疑數字王國有解放軍資金，要求張善政說明。

張善政昨天回應，數字王國最大股東並非陸資，而是持股20.5％的非陸籍投資人。對此質疑者認為是舊資料，張善政說，大家可以相信的資料是公布的財報，他用的資料就是財報的內容。

因數字王國執行長為謝安，也是台灣人，也曾被媒體報導是台灣之光。為何張善政先前沒有公開？張善政說，擔任數字王國執行董事，不必刻意去宣傳、渲染。此外維基百科上面也有寫，全世界都看得到。

張善政說，重點是說，已經早就默默的利用數字王國的管道，讓年輕人跟國際連結。

此外張善政一早行程在龜山，是不是要要補強鄭運鵬選區？張善政說，不管北桃園、南桃園都是桃園市民，接觸基層時一視同仁，多多了解基層的需求，一步一腳印往前走，沒有特別分藍綠。

此外蘆竹美福大火，民進黨對手鄭運鵬處理的比較消極，會不會影響到他的支持度？張善政說，美福自救會講過一句話，「鄭運鵬根本不關心地方」，這是自救會講的話，已經非常清楚。

至於有新的民調顯示張善政贏過鄭運鵬3％，張善政說，看過很多民調，有的領先多，有的領先少，不管領先多少，都是戰戰兢兢，一步一腳印往前走。