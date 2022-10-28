高雄中油大林煉油廠第三重油脫硫工場27日深夜發生氣爆案，高雄市長陳其邁震怒痛斥，中油非常不應該，勒令第三重油加氫脫硫工全面停工檢查，並且重罰530萬元，陳其邁28日召開晨會指示，要求中油對事故調查，事故調查報告需於1周內提出，並要求相關局處針對中油大林廠全區執行全面公安檢查。

陳其邁得知大林煉油廠發生氣爆後，第一時間急奔現場坐鎮，陳其邁震怒痛斥，中油非常不應該，已勒令第三重油加氫脫硫工全面停工檢查，並且依據勞工局、環保局相關規定重罰30萬及500萬元，同時要求第三重油加氫脫硫工廠全面停工檢查，等到安全無虞才准復工。

陳其邁28日上午招集市府相關局處召開晨會，他在會中除了重申市府針對中油大林廠區祭出停工及最重罰外，也進一步指示，要求中油對事故進行調查，且事故調查報告於1周內提出，並請勞工局、環保局、工務局及經發局等相關局處針對中油大林廠全區執行全面公安檢查。