群益金鼎證券長年關心企業社會責任議題，除了長期關心的偏鄉閱讀活動與捐血公益外，今年桌曆特別與育成基金會合作，採用育成基金會第12屆心智障礙者繪畫比賽得獎作品，希望能讓更多人欣賞與支持慢飛孩子的藝術潛能。

群益金鼎證券董事長王濬智表示，憨兒的畫作不僅創意十足且顏色繽紛畫面豐富，讓人大開眼界，為群益的桌曆增添最美麗的畫面。希望透過群益桌曆的版面，讓更多人了解憨兒的潛力，讓每個孩子在身心層面上感受到關心及了解，增進自信及感恩的心。

育成社會福利基金會終生守護憨兒，每年服務50萬人次身心障礙者及其家庭，主要照顧唐氏症、自閉症、智能障礙、腦性麻痺及合併智障的多重障礙者。育成提供其從幼兒早療、成人照顧到老憨兒養護服務。期待以守護的力量照顧弱勢的憨兒寶貝，幫助一輩子牽掛的老父母，減輕家庭負擔。

群益金鼎的品牌價值為「Capital Care，群益關心您」，長期以來擔負起企業公民的角色，結合企業與社會資源，使愛心公益的服務精神得以傳遞並延伸；如同心圓一般，以群益為圓心，把愛送到各個角落，與企業文化、長期經營策略息息相關。

在未來，群益金鼎仍將秉持一貫信念落實我們的願景與社會關懷，與客戶建立長期共同成長的夥伴關係，持續提供超越客戶期待的高附加價值金融服務，並將持續以卓越的經營績效回饋股東。也希望透過企業長期的努力，點一盞燈照亮慢飛孩子的成長之路。