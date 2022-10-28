賈靜雯與前夫所生的女兒「梧桐妹」Angel最近進入少女時期，穿搭風格也大改，常在IG分享改穿低胸裝、網襪、熱褲的性感照片，引來兩極評價，修杰楷先前坦言賈靜雯看到照片時，臉有微微變色。昨(27日)賈靜雯出席時尚活動，被問此事打趣說：「我都沒有這樣打扮，她為什麼可以這樣打扮」。

梧桐妹最近常在IG分享成熟穿搭，先前吐舌照片引來修杰楷關心問：「舌頭還好嗎」，近日她曬出穿網襪照片，連舅舅衛斯理都忍不住吐槽：「絲襪破成這樣還穿舅舅看了好心疼，等你回來舅舅帶你去買新的哦～」，梧桐妹則大方回了：「哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈」，似乎也沒因此生氣。

近日修杰楷出席活動，被問私下有沒有關心梧桐妹穿著太性感？修杰楷如同獲得知己般求助說：「真的吼？你們勸勸她吧！」但也無奈說現在社群網站發達，孩子想露想秀，自己也不敢多說什麼，有次他提醒梧桐妹：「這真的太誇張了」，梧桐妹卻回他：「要你管」，修杰楷也只好放手，坦言底線就是不要走光就好。

而昨賈靜雯穿低胸晚禮服參加Tiffany & Co.的Blue Book高級珠寶展活動，與楊祐寧同框，據《TVBS》報導，被問到大女兒最近是否穿衣服太辣？她立刻回應因為自己平時都沒這樣穿，今天才有備而來露事業線，「所以我今天穿得有沒有（很辣）」，接著強調會尊重年輕孩子的想法，明白大家青少年、青少女時期難免會想要炫耀，開心就好，所謂的美麗也不該只有一種面向，轉問一旁的楊祐寧會不會因此擔心起女兒？賈靜雯虧：「他會把女兒包成粽子」，楊祐寧故作大方放話說：「她到5歲之前都還是可以穿比基尼」，意指比賈靜雯還狠，5歲後就要逼女兒包緊緊，笑翻眾人。