蔡英文總統2016年競選時喊出8年興建20萬戶社會住宅目標，內政部次長花敬群昨日接受質詢時，指出近期台北市政府推動社宅進度放緩，花敬群直指柯市府有政治考量，對此台北市長柯文哲今上午不忍了，直接開嗆花敬群，台北市社宅全國蓋最多，花敬群當到副教授，怎麼「邏輯 very poor（很差勁）」，更痛批「哪有這麼呆的人，我實在想不透」。

柯文哲今上午出席全鋒事業、悠遊付道路救援服務記者會，會後受訪談到花敬群言論，柯表示，這個很好笑，台北市政府蓋最多社會住宅，他卻說台北市怠惰，害小英政績達不到。柯揶揄，那這樣不是只有台北市，全台灣都怠惰。

柯文哲另表示，實在不忍心一直戳破民進黨每次的文宣戰，每次都寫規劃中，自己當台北市長對工程只看兩件事，什麼時候開工什麼時候完工，其他不想聽。柯文哲點名花敬群指揮的中央住都中心，社會住宅開工幾戶？

柯酸說，若花敬群的正確說法應該是「花敬群串同台灣所有縣市首長一起讓小英居住正義政策失敗」，台北市是全台灣社宅蓋最多的，還說我讓小英政策跳票，其他縣市首長不也是，他自己也是啊。

柯最後表示，所以自己常講住在玻璃屋裡的人不要丟石頭，人家丟回來整個玻璃屋就垮掉，「我也覺得很奇怪，他大學當到副教授，但他的邏輯very poor（很差勁），講這種話怎麼沒有想到人家丟回來怎麼辦，哪有這麼呆的人，我實在想不透。

另遠雄集團創辦人趙藤雄涉「大巨蛋弊案」今下午將宣判，對此柯文哲被問及過了五年大巨蛋還卡關，是否會感慨，柯表示，自己後來不再去講五大弊案，該怎麼辦怎麼辦，美河市該拿回來30幾億就拿回來，該重簽約就重簽約，對於大巨蛋的態度也是這樣。

柯舉例，就像核四一樣，蓋不蓋都對，但是花了3000億，卻一度電都沒發就不對；大巨蛋蓋也對、拆也對，就卡在那裡沒完工不對。所以還是譴責中央，防火審查蓋一個章要花一年6個月，只是讓全國人民看清楚執政黨的嘴臉。