中新網28日報導，中國銀行業協會網站27日發布《人民幣國際化報告(2021-2022)》（《報告》）顯示，從貨幣收支、儲備、外匯交易等各個角度衡量，人民幣全球地位穩步提升。根據各官方統計數據顯示，2021年人民幣是中國跨境收支第二大常用貨幣、全球外匯存底第五大常用貨幣、全球外匯交易第八大常用貨幣。截至2021年底，人民銀行在中國大陸以外的25個國家和地區設立了27家人民幣清算行，覆蓋港澳台、東南亞、歐洲、南北美洲、大洋洲、中東和非洲。

從人民幣跨境收付總額來看，人民幣國際化取得積極進展。根據人民銀行統計數據顯示，2021年大陸全國人民幣跨境收付金額合計36.6兆元（人民幣，下同），同比增長29.0％，較上年人民幣跨境收付金額增長近三成。人民幣跨境收付占同期本外幣跨境收付總金額的比重為48.4％，創歷史新高，較上年增長約1個百分點。

從人民幣債券市場發展情況來看，人民幣國際化發展得到持續深化。根據人民銀行統計數據顯示，截至2021年底，境外機構和個人持有境內債券4.09兆元，全年增加7553.76億元，同比增長22.65％，為非居民持有的第一大種類資產。這是自2014年以來，境外投資者連續第八年增持境內債券。據Wind聯合資信數據顯示，2021年，中國境內債券市場共有24家主體累計發行熊貓債券72期，發行規模合計1064.50億元，同比分別增長67.44％、81.5％，發行期數創歷史新高。

從金融市場基礎設施建設情況來看，人民幣跨境支付系統（CIPS）已成為人民幣跨境結算的主管道。截至2021年底，CIPS系統實際業務覆蓋全球178個國家和地區的3600多家法人銀行機構。2021年，共運行250個工作日，累計處理支付業務334.2萬筆，同比增長51.6％；涉及金額79.6兆元，同比增長75.8％。