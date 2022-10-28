2022台北金融科技展（FinTech Taipei）今（28）日起連2天於台北世貿展覽館一館登場，臺企銀(2834)以「Hokii×FinTech創新點亮數位生活」為參展主軸，打造五大亮點展區，邀請民眾現場體驗便捷有趣的數位金融功能，還有機會獲得多項精美好禮。

臺企銀以三大巧思理念規畫展區，俯視展區設計為樹葉、眼睛狀，表達長期關注推動綠色永續發展，主舞台旁發光環圈及圓柱象徵提供360度環繞客戶生活的數位服務，且展區主題涵蓋生活、廟宇、智能語音及VR，表達從傳統走到現代並邁向科技未來。

臺企銀打造五大亮點展區，在「數位生活 盡在Hokii」專區展示Hokii數位存款帳戶及360度數位生活圈，串聯多元優惠權益、投資理財、消費購物、行動安全、AI智能等全方位金融服務，並特別設置網美牆，能跟吉祥物Hokii福企鵝打卡拍照，參與闖關遊戲可獲得小禮物。

臺企銀在「i-Money智能語音科技」專區首度亮相次世代AI智能語音科技應用，從語音轉帳、查詢帳務到趣味解籤服務，開口問都難不倒智能語音小幫手i-Money。「i企貸-企業線上申貸」專區強化企業客戶線上申貸及簽約對保的身分驗證安全性，營造安心便利的數位平台。

臺企銀與攜手北港朝天宮，於「BOBE創新廟宇金融」專區展示線上點燈祈福網、祈福機、起家金帳戶及媽祖聯名卡等服務，也能在「VR元宇宙參拜朝天宮」專區以虛擬實境參拜，體驗宛如身歷朝天宮的元宇宙感，2天各贈送前100名體驗民眾含錢母的朝天宮虎威福袋。

臺企銀致力發展金融科技並布局專利技術，今年已取得5項新型專利，累積專利數達33件，今年更榮獲國家品牌玉山獎6大獎，締造首家公股銀行二連霸獲全國首獎及最多獲獎數紀錄。展望未來，臺企銀表示將持續重視客戶需求，提供更優質便捷的數位金融服務。