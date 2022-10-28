美國房地產需求下滑，造成巨庭部分客戶延遲第四季至明年第一季訂單出貨或取消訂單，致使第四季出貨可能比去年同期減少，不過目前在手訂單仍達半年以上，訂單能見度看到明年第二季，全年營收雖可能衰退，獲利不減反增。

本土法人出具報告指出，巨庭第二季陸續通知客戶調漲報價，加上新台幣兌美元匯率貶值，今年毛利率小幅提升至12％～13％，加上認列匯兌利益及處份惠州廠股權等業外收益的挹注，並依據巨庭自結前7月EPS達5.02元推估，今年EPS有機會挑戰6.5元，締造史上新高。28日股價因台股下跌，下跌0.50元而以26.65元開出，最低至26.30元後，出現買盤承接。

巨庭上半年EPS攀升至4.56元，7月自結EPS為0.46元，前7月EPS達5.02元。9月合併營收2.02億元、年減30.53％；前三季合併營收22.09億元，年增0.30％，第三季還有匯兌收益挹注，第三季獲利可優於去年同期。

巨庭指出，巨庭外銷美國產品涵蓋圓鋸機、自動及手動鉋木機、桌上型木工機及重型木工機等產品。第四季至明年第一季客戶需求有放緩的跡象，第四季面臨部分客戶要求延遲交貨或是取消訂單，明年第一季訂單亦有遞延出貨或取消訂單的情況，其中又以桌上型木工機下滑較多，主因受美國房地產景氣不好影響。

巨庭強調，目前圓鋸機等產品持續銷往美國市場，出貨回到疫情前正常水準，不再像疫情期間的盛況。第四季每個月出貨預估2億元，第四季營收會比去年同期略少，全年營收恐比去年衰退，獲利則優於去年。