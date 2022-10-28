儘管金融市場受聯準會（Fed）鷹派升息、英國減稅措施干擾，但隨近期開始預期Fed可能放緩升息步調、英國首相換人且撤回備受爭議的減稅計畫，風險情緒顯現回升，股債同步反彈，統計10月987檔境外股債基金平均上漲3.8％，其中711檔股票基金平均上漲4.7％，259檔債券基金平均上漲1.41％。

富蘭克林證券投顧表示，因應市場波動環境，現階段建議以採取靈活配置的美國價值平衡型基金為核心，靈活應對市場各種情境，隨各類債券債息收益上升，及通膨預期下降，加上經濟成長趨緩，或甚至陷入衰退風險的總經環境，可留意債重拾防禦功能的機會，先以美元複合債基金為核心配置，並可依個人風險屬性，配置較防禦的高品質藍籌公司短期債券，以防範經濟衰退與利率波動風險。

股市投資建議採取逢震盪加碼或定期定額策略，穩健型留意基礎建設、公用事業產業和美國股利成長型股票基金，生技或科技產業短期波動仍大，建議採取長期定期定額策略參與創新商機。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利指出，面臨頑固的通膨，Fed需維持鷹派政策，可能會犧牲經濟成長來遏止通膨，現階段採取防禦配置是合適的策略。上半年再生能源股票隨成長股大幅修正，近期市場氛圍轉變，對再生能源長期展望正向。

儘管經濟放緩可能壓抑能源需求，俄烏戰爭加劇能源供應吃緊並支持能源價格維持高檔，許多能源商增加產量有利能源運輸基建前景，預期未來在能源基建比重將維持高檔。