OPEC＋宣佈11月起將削減200萬桶產量，創2020年來最大減產，大宗商品也持續受供應緊張影響維持高檔，帶動能源、天然資源基金近月上漲14.71％、13.5％，歐股、歐洲小型股基金也分別上漲10.52％、11.35％，表現均相當亮眼，因美國液化天然氣開始大量湧入歐洲，使天然氣價格大幅下滑，加上歐股企業展現韌性，財報表現不差的激勵。

富蘭克林證券投顧表示，OPEC＋減產反映該組織支撐油價在每桶90美元以上的決心，有助能源企業維持獲利動能和自由現金流量，並提高股利或庫藏股規模。同時歐洲能源轉型過程中，對美國、挪威、卡達的天然氣需求可望持續提升，替代俄羅斯天然氣，這個題材也有利於相關能源企業和支持能源股表現。

能源轉型題材也發生在美國，美國拜登總統的《降低通膨法案》宗旨，便是要加速美國能源轉型和帶來新的投資動能，並支持美國經濟在中長期持續成長，相關的基礎建設、氣候變遷、綠能概念股也可望同步受惠而持續成為市場寵兒。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格．卡麥隆認為，今年受到利率、通膨、地緣政治風險衝擊，對全球供應鏈和商品生產帶來影響，事實上在俄烏戰爭前，通膨就已經上揚，衝突只是進一步讓通膨情勢更加嚴峻，通膨環境有利重視價值面選股的投資策略。脫碳和去全球化將是主導未來的投資主題。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯指出，就科技支出來看，消費科技支出較為錯綜，隨著後疫情經濟重新開放，消費者回到實體商店，電子商務、線上遊戲、串流媒體受到影響。但企業持續投資在數位轉型，企業科技支出仍維持穩健，現階段仍處於數位轉型早期階段的論點仍完好無損，許多優質的數位轉型受惠股被錯殺，建議持續汰弱留強，並放眼長線布局。