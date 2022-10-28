八點檔劇情真實上演，一名女網友在論壇發文寫下「家庭革命」事件，原PO的爸爸一直想要兒子，但媽媽不願再冒險生二胎，沒想到爸爸近日突然召集全家宣布「爸爸要給你添一個弟弟了」，沒想到懷孕的竟然是家中的外籍勞工，讓原PO忍無可忍想帶媽媽搬離家裡，但對方卻不願意，文章曝光後隨即掀起熱議。

一名女網友在論壇「Dcard」以「家裡外勞懷孕了」為題發文表示，爸爸一直很想要個兒子，但媽媽生她時已經32歲，不願意再冒險生二胎，「雖然老爸對我很好，但我小的時候他其實也常常對我說：如果妳是個男生一定更優秀什麼的」，不過長大後便不再聽過。

原PO表示，家中一直有雇用外籍勞工，除了打掃家裡外，平時主要是跟著媽媽做家庭手工跟照顧爺爺，對方在家中也有自己的房間，平常也會和原PO一家一起吃飯，相處的很好。

不過媽媽從這個月初起突然開始每天酗酒，喝到在廁所狂吐，讓原PO看不下去開口唸她，媽媽卻回「現在連我女兒也要看不起我，全世界的人都在等著看我笑話」，讓她一頭霧水。

日前爸爸單獨和外勞外出，讓她察覺怪異，沒想到隔天爸爸就召集全家人到客廳 ，並宣布「爸爸要給你添一個弟弟了」，原PO心想「總不可能是我媽懷孕吧！我立即看向外勞，她也是對我點點頭，我在看向我媽，她沒有說什麼」。

原PO傻眼表示，「出軌就算了，還對外勞動手，那現在孩子是歸她還是歸我們家？她要怎麼拿到台灣身分證才能陪伴小孩？那需要時間欸！難道是要我媽離婚讓她入主嗎！？整個超荒謬」。

近日爸爸還不斷交代不要讓對方做太辛苦的工作，「除了給她薪水老爸還每天都拿錢給她…我覺得我爸真的讓人很失望，這個外勞也是懷孕了變得很嬌貴，來台灣找工作直接被包養的感覺…包吃包住包喝包錢，我媽還給她當僕人」。

原PO忍無可忍決定搬離家裡，且想帶媽媽一起走，「可能是上了年紀變的有點固執，她覺得她走了這個家就變成那個外勞的了…好煩，難道沒有什麼好辦法嗎？」。

文章曝光後隨即掀起熱議。(翻攝Dcard)

文章曝光後引發熱議，網友們紛紛留言「快，通報，然後外籍勞工侵害配偶權，讓他們賠死」、「我覺得要想辦法塊陶（快逃），因為難保之後為了那個私生子讓妳也變得需要侍奉他們，辛苦賺錢給他們花爽爽」、「帶你媽去律師事務所諮詢律師，就算不離婚也很多方法可以操作」、「八點檔劇情欸」、「這什麼八點檔劇情，諮詢律師，告下去，通報外勞的單位，先讓她離開這個家，再帶媽媽搬出去」。