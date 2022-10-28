警攔毒蟲「腿慘被撞斷」現場畫面曝！楊文科趕赴醫院慰問

新竹縣新湖分局山崎派出所黃姓員警27日晚間攔查一名毒蟲時，竟遭到對方拒檢，不甚被拖行衝撞至右大腿骨折。28日上午手術後，縣長楊文科親率警察局楊哲昌局長等同仁趕赴醫院慰問，對於警方以身犯險，深夜街頭仍守護治安之英勇行為，給予高度肯定。

山崎派出所黃姓、白姓員警27日晚間在新豐鄉新興路上，攔停闖紅燈自小客車，盤查過程中，警方見車內疑有違禁物品，王姓駕駛先佯裝配合，隨即心虛駕車逃逸，黃姓員警在攔阻逃逸過程中不慎遭車輛拖行。王嫌逃逸過程中遭來車追撞，雙雙失控撞上安全島，造成黃姓員警右大腿骨折。

對於王嫌拒檢並逃逸的行為，白姓員警對空鳴槍示警，後經支援警力到場將王嫌逮捕，從嫌犯車內查扣安非他命4小包。全案依傷害、妨害公務及違反毒品危害防制條例等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

黃姓員警經送東元醫院後，於28日上午開刀順利，楊文科趕赴醫院慰問，囑咐警察局務必妥適照顧受傷同仁，讓每個警察家庭都能以警察工作為榮，警察局長也轉達內政部長及警政署長的關懷之意。

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