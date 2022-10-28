民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（前排右三）今早赴中壢果菜市場掃街，接著到楊梅啟明宮參香。（蔡明亘攝）

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今早赴中壢果菜市場掃街，接著到楊梅啟明宮參香。他表示，參選以來跑行程已破千場，最後1個月會排上百場市場拜訪、全日車隊掃街與座談會等。針對赴陸經商申請專利挨批推卸責任給事務所，鄭運鵬反酸國民黨桃園市長候選人張善政不食人間煙火、不懂台灣商業瓶頸，反嗆農委會研究案才不應卸責給宏碁。

鄭運鵬表示，他統計2個半月來，跑行程已突破1000場，今早拜訪中壢果菜市場，市場內的銷售行情與景氣息息相關，其他地方的傳統市場恐受疫情影響，但桃園攤商影響相對較小，甚至近年產銷與銷售額的合作更加活絡。他也說，選舉至今多少大家會有點疲乏，最後1個月會安排上百場市場拜訪、全日全路段車隊掃街、晚間繼續參加大小座談會等。

對於近日行程常跑偏藍票倉，是否有搶票意味？鄭運鵬說，行程不會特別區分藍綠地區，只是非自身立委選區的活動，會安排多一點，最近也發現選舉氣氛愈來愈熱鬧。他也提到，近期各家民調都會當作參考，會繼續努力，不會被各種民調或傳聞影響。

針對赴陸經商申請專利，卻遭踢爆文件國籍和居所都註明「中國」，鄭運鵬澄清格式非他所寫，張善政昨批「民進黨一向是推卸責任」。鄭回應，台灣申請專利時因為非會員國，會因中國因素被更改格式，這對台灣相當不公平，也是長期須突破的困境。

鄭運鵬反酸，由事務所代申請專利是理所當然的事，不懂張善政是否不食人間煙火太久，或不知道台灣商業遇到的瓶頸，其實只要隨便詢問都會知道，他反問張善政過往經驗，過去擔任經理人的公司申請專利時，都是自己填資料嗎？鄭也呼籲，張善政才應把農委會研究案說清楚，身為計畫主持人，沒有其他人可委託，不要推卸責任給宏碁公司。