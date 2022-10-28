西港區南海里積極復團，成員仍以成年人為主，學生僅有1人。（西港區公所提供／程炳璋台南傳真）

西港區各庄頭藝陣深具特色，近年卻因少子化後繼無人，缺人缺陣，南海里水族陣是全台獨一無二的陣型，卻已9年無法成團，今年緊急組團復刻，成員卻招募不順，至今仍成員不足，學生成員僅1人，其餘為長輩為主，地方深怕失傳。

西港慶安宮3年一科儀已延續200多年，被稱為西港刈香，南海里水族陣總在刈香中出團表演，部落子弟自行籌組的水族陣，主要角色有海龍王、烏龜、蝦兵蟹將等，與一般宋江陣不同，是全台唯一的陣型，不輸給今年國慶日到總統府表演的金獅陣與白鶴陣。

水族陣成員過去多數由國中、小學生組成，在西港刈香表演後即解散，學生畢業後即離去，需再重組，10年來遇上少子化招募成員不足的瓶頸，已經3次在西港刈香缺席，共9年未出陣。

地方深怕全台獨有的水族陣失傳，決定積極復團，找周邊學校的學生投入，延續藝陣香火，定下後年的西港刈香勢必出團表演的目標。

南海里長黃光暉表示，水族陣整套動作操作起來約需2小時，包括後台的音樂演奏與預備人員，至少需30人，近期以邊學邊玩的「常態訓練」方式吸引學生參加訓練。目前招募不順，僅有15人，其中學生僅招到1人，其餘為長輩，利用假日練習，總是遇上學生須補習、參加活動等原因，影響出席率。

水族陣法步伐與歌仔戲走位類似，很多老師傅都已身體不適無法教課，地方請來有歌仔戲功力的王秀女老師，參考水族陣影片自學，再教走法，未來打算再請黃三吉與黃明献擔任陣法總教練。

黃光暉表示，水族陣的相關文物尚皆保存完整，地方人士支持，訓練經費足夠，主因是招募問題，年輕人沒有興致與意願。

西港水族陣仍在克服萬難中起頭，目前重鑼鼓訓練，今年12月24日將辦1場初步成果展，呈現部分重頭戲表演。