斥資逾10億的新莊運動公園地下停車場暨景觀休閒公園今（28）日舉辦完工啟用典禮，新北市長侯友宜不僅親自出席，還與中華職棒球星高國輝攜手擔任投捕，以開球方式宣示啟用。而這個停車場也是新北市近年來規模最大的全智慧化立體停車場。

新莊運動公園地下停車場是新北市議長蔣根煌積極爭取，總工程經費達10 億1353萬元，在歷經830天的施工，期間不僅遭遇疫情以及9個颱風的威脅，還面臨缺工缺料的困境，不過最終仍在今天如期完工。

侯友宜表示，新莊為新北人口第二多的行政區，北側有新北產業園區，西、南側的塭仔圳市地重劃區，所以4年來在新莊新建了15座停車場，共投入12億8千萬元，創造2455格汽車位、1165格機車位。其中，新莊運動公園地下停車場更有領先全國的電動車專用滅火毯，保障民眾生命財產安全。

侯友宜特別感謝施工團隊這830天的辛苦和努力，施工期間受到疫情影響，缺工缺料，又遭遇煙花、盧碧、璨樹等9個颱風帶來強風暴雨的侵襲，交通局和施工團隊仍努力推進，關關難過、關關過，總計工程開挖出土1萬3836車次、土方達11萬噸，如期如質順利完工。

交通局長鍾鳴時表示，新莊運動公園地下停車場緊鄰棒球場、田徑場、體育館、運動中心等四大運動場館，利用自然通風井將空氣引導至地下樓層之外，建置了8格電動車位，其中有2格30KW快充，並預留130格電源管線，提供球迷和喜愛運動的民眾一座安全節能減碳、會呼吸的停車場。

另外，上層的景觀休閒公園經過翻新改造，民眾可利用下沈式廣場、跳舞廣場休閒聚會、舒展筋骨，更能漫步於景觀空橋眺望季節花園及陽光草坪，沈浸於快活悠閒的綠意盎然生活之中。

交通局補充，新北市4年來新建76座停車場，提供9352格汽車停車位、11443格機車位，今年底還將有新店綠湖公園及中和佳和公園2座全智慧化立體停車場完工，持續打造智慧便捷、低碳環保的停車環境。