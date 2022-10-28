大陸乳製品巨頭伊利股份27日公布第三季業績，期間淨利潤衰退逾26％。伊利股份28日股價開盤下崩，現跌停報人民幣（下同）25.88元，股價創2020年5月以來新低。

伊利股份27日公布第三季業績，期間營收302.87億元，年增長6.72％。淨利潤19.29億元，按年大幅衰退26.46％。

招商證券指出，伊利股份第三季收入年增長6.66％，液態奶拖累整體表現，奶粉、奶酪、冷飲等繼續保持快速增長，利潤端毛利率保持平穩，費用投放加大導致淨利率下滑。考慮到疫情影響以及費用加大，下調22～23年EPS預測為1.48、1.68，當前股價對應22年估值20倍，23年估值17倍。

申萬宏源證券指出，考慮今年疫情下乳製品行業需求承壓，下調該公司盈利預測。預測22～24年歸母淨利潤為89億、103.9億、119.7億元（前次為110.6億、130.5億、148.9億元），分別年增2.3％，16.7％，15.2％，最新收盤價對應22～24年PE分別為21x，18x，15x。