南科管理局連續7年舉辦南科愛心月活動29日下午3時開場，每年約有3000人聚集迎曦湖南側草皮，假日享受草地野餐並捐助愛心，7年共募得1520萬善款捐助3465弱勢兒童。

南科愛心月由南科管理局與南科扶輪社、台灣世界展望會共同發起，今年第8年舉辦，今年參加的大型廠商包括群創、聯華電子、瀚宇彩晶、住華科技、台灣穗高、台灣康寧、緯穎科技、啟碁科技、優貝克、南茂科技、華邦電子等大廠，義賣的愛心套裝組合在活動前就銷售一空。

活動有愛心園遊會義賣與捐款，並有地方表演提供欣賞，台南市文化局今年的藝術進區新市場正開跑，請來舞鈴劇場擔任壓軸演出，活動到晚間8時結束。

南科管理局這場年度愛心活動以草地野餐方式舉行，每年皆受歡迎，往年平均皆有3000多人次響應，除了義賣所得，也有企業直接捐款，去年共募得387萬，平分給世界展望會、財團法人天主教臺南市私立蘆葦啟智中心、臺南市政府社會局。