國民黨台南市長候選人謝龍介日前指安平跨港大橋工程「極其荒謬」，當選後將暫停並重新檢討，引發地方反彈，昨天改口支持建設，但經費暴漲須審視檢討。黃偉哲競選總部發言人呂維胤今天表示，謝龍介頻烏龍爆料，在臉書粉專公開說9月標出去的金額達18.36億元，質疑謝龍介連招標期程都搞錯，踐踏安平人期待，讓國民黨議員都看不下去，應該向台南市民道歉。

謝龍介於臉書粉專說他支持興建安平大橋，只是要查經費暴漲。他也批，一說要檢討安平跨港大橋經費，就讓黃偉哲陣營見獵心喜，急忙敲鑼打鼓，操作「謝龍介阻擋台南建設」。他強調，從未反對興建安平跨港大橋，問題是2018年，安平跨港大橋初審核定預算是9.5億元，2021年台南市工務局招標時，就增加到13.5億元，多次流標後，最後9月標出去金額高達18.36億元，是最初核定預算的2倍！

呂維胤說，直到今天上午，謝龍介臉書仍誤指跨港大橋「9月標出去」，事實上，該工程下周才上網。他說，中央與地方政府嚴格把關工程品質、謹慎招標，就是捍衛市民權益，但而謝龍介連招標期程都搞錯，踐踏安平人期待，讓國民黨議員都看不下去，應向市民道歉。

呂維胤表示，安平跨港大橋都市計畫在2021年經過審議核定的經費就是15.9億元，因國際原物料上漲，預算調整至18.36億元，今年再由營建署協商交由工務局代辦興建，台南市議會也早已通過工程所需的用地費，安平跨港大橋已經過中央審議和地方議會同意，質疑謝龍介「到底有沒有來市議會開會？」

呂維胤強調，民進黨將站在地方民意立場，支持安平跨港大橋繼續興建，呼籲支持台南改善交通的民眾一起站出來，在11月26日當天用選票制裁阻礙地方發展的謝龍介。