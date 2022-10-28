應曉薇質疑誠品「借屍還魂」再投標。（應曉薇提供／楊亞璇台北傳真）

應曉薇質疑誠品「借屍還魂」再投標。（應曉薇提供／楊亞璇台北傳真）

台北車站K區地下街商場暨停車場公開招標案驚爆投標廠商「借屍還魂」弊端。台北市議員應曉薇爆料，誠品生活股份有限公司原先取得K區地下街經營權，多次向北市府請求減租不成而解約，今年9月市府重新公告招標，誠品集團又以100％持有的另一家公司投標，推估每月租金將驟降數百萬元，她要求市府重新招標，否則將追究官員涉及圖利刑責。台北市長柯文哲坦言有法律漏洞，會再找法務局、產業局來討論。

誠品生活公司於2019年12月以每月826萬元向台北市政府投標取得台北車站K區地下街經營權，經營期間自2020年4月1日至2025年3月31日止；期間誠品生活多次向台北市政府表達減租請求，經多次協調未果，最終解約撤出台北車站K區地下街之經營。

應曉薇指出，今年9月20日台北市市場處重新公告「台北車站K區地下街商場暨停車場公開招標案」，推估每月租金相較誠品生活得標時驟降數百萬元；其後業界屢傳誠品生活將以其他關係企業再行投標，企圖以「借屍還魂」方式用較低的承租成本，再度取得台北車站K區地下街。

應曉薇質疑，根據市場處公告的招標資格，「曾承租或使用市有不動產的公司，並於本招標案公告日前3年內，因違反契約約定經本機關終止或解除契約，或申請提前終止契約情事者，均不得參加投標或作為決標對象」；市市場處也曾公開表示，「誠品若提前終止K區地下街商場租約，將不能參與下一次招標。」

應曉薇踢爆，本月27日『台北車站K區地下街商場暨停車場公開招標案』辦理資格標審查，誠品生活改以關係企業台詮股份有限公司投標，竟通過台北市市場處的資格標審查。

她指出，根據經濟部商業司的登記資料，「誠品股份有限公司」持有「誠品生活股份有限公司」51％股權，是擁有實質控制權的大股東，兩家公司的負責人都是吳旻潔。「誠品股份有限公司」同時持有「台詮股份有限公司」100％的股權，台詮負責人陳怡林也是由誠品股份有限公司指派的法人董事。

應曉薇說明，從持股關係分析，誠品股份有限公司可以說是誠品生活及台詮的母公司，陳怡林在誠品集團相關事業擔任重要職務，誠品生活100％持股的「八心八箭股份有限公司」及「誠品旅館事業股份有限公司」，均指派陳怡林為董事長。公司登記資料也顯示，誠品股份、誠品生活及台詮這3家公司的登記地址相同，顯然是緊密結構的關係企業。

應曉薇批評，台詮股份有限公司實質為誠品生活股份有限公司的分身，堂堂台北市政府及市場處竟任由「誠品」玩弄於股掌之間，豈非棄全體市民權益不顧？倘此案例一開，市府所有標案皆可效法，豈不為違約不履行之廠商敞開圖利之大門，絕非法治社會所容許，台北市政府亦恐有圖利之嫌，更非全體市民之福。

台北市長柯文哲今天上午表示，針對這個問題內部會再討論，每一條似乎都合法，最後看起來卻怪怪的，規定停約原廠商不可以再回來標，那如果換子公司再來呢？這是好問題，換一家相關公司或持股公司，這可不可以，這叫法律漏洞，會再安排晨會找法務局、產業局來討論。

北車K區地下街台北車站誠品投標經營權