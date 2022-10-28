莿桐鄉特產楊桃與香蕉。（周麗蘭攝）

莿桐鄉興桐村孩沙里花海每年春節吸引民眾賞花，「濁水溪文化季」活動中也將贈送波斯菊、向日葵種子，讓民眾帶回家自己種。（周麗蘭攝）

莿桐鄉公所去年爭取國發會地方創生計畫獲通過，除了改善硬體設施，下月5日將舉辦「濁水溪文化季」系列活動，看見莿桐鄉之美，盼吸引青年返鄉創業，帶動地方發展。

濁水溪文化季活動以文化藝術、在地農產、休閒運動為核心，11月5日將在莿桐公園辦理農夫市集、青年論壇、民俗技藝表演、3對3籃球賽等。

鄉長林靖焜表示，雲林是臺灣的農業重鎮，莿桐鄉是濁水溪畔農業小鎮，去年獲國發會審核通過地方創生計畫，將建置多功能風雨球場、全齡多功能運動公園、活化莿桐饒平保甲事務所。

林靖焜說，11月5日舉辦的農夫市集有20個來自中部縣市各地青農的優質農產，包括黑金剛花生糖、龍眼蜜、高山茶、紅烏龍、咖啡、芋頭、季節蔬菜水果，協助青農品牌曝光。

林靖焜表示，莿桐鄉五華村夙負盛名的聖龍團「夜光龍」在疫情爆發之後幾乎未再出團，這次也將在當天傍晚再度演出，歡迎民眾當天到莿桐公園欣賞。

莿桐鄉孩沙里花海每年農曆春節吸引各地遊客賞花打卡，「濁水溪文化季」活動中也將贈送波斯菊、向日葵種子，讓民眾帶回家自己種。