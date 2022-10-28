大陸環球網引述路透社報導，俄羅斯總統普丁當地時間27日表示，美國在台灣問題上破壞對華關係是錯誤的。

根據克里姆林宮發布的實錄，普丁當地時間27日出席俄知名智庫瓦爾代論壇年會活動，就俄羅斯與西方關係等多個話題闡述了俄方態度。在被問及俄方對中美緊張關係因台灣問題升級、對半島問題等所持立場時，普丁回答說，「毫無疑問，台灣是中華人民共和國不可分割的一部分。我們一貫堅持這一立場，這一立場不會改變」。

路透社稱，普丁還表示，包括美國眾議院議長裴洛西在內的美國政客訪台是一種挑釁行為。據克宮實錄，普丁稱，「所有與美國高官訪台灣有關的行徑都具有挑釁性質，我們認為這都是挑釁行為」。

環球網報導，今年8月2日，美國國會眾議長裴洛西不顧中方強烈反對和嚴正交涉，出訪台灣。中華人民共和國外交部、全國人大常委會、中共中央台灣工作辦公室、全國政協外事委員會、國防部等部門接連發聲，稱「中方對此堅決反對」，予以「嚴厲譴責》。

中國外交部聲明稱，裴洛西不顧中方強烈反對和嚴正交涉訪台，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。8月5日，中國外交部發言人宣布，針對裴洛西惡劣挑釁行徑，中方決定，根據中華人民共和國有關法律，對裴洛西及其直系親屬採取制裁措施。