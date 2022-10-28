台北市長柯文哲28日出席交通會報，在會上討論到裁決所違規催收E化作業時，突然提到民進黨台北市長候選人陳時中勘災違停可以當日繳罰單，自己幫民眾繳卻要等5天，質疑媒體都在民進黨手中，沒人繼續追殺，北市警交通大隊長涂國卿則說明，這案子16日違規，18日媒體報導後，內湖分局和南港分局很快查證，確實有違規才馬上開單舉發入案，化解外界疑慮。

柯文哲28日出席交通會報，報告到裁決所違規催收E化作業時，柯文哲突然提到，上周陳時中那案子，如果警察是E化開單，他也沒有意見，但上次他去環南市場，有民眾抱怨騎摩托車被罰900元，他幫忙繳罰單，才發現早上被取締還不能繳要拖5天，後來就要警察局寫改善計畫變成3天。

柯文哲質疑，如果3天後才能繳，為什麼陳時中當晚就可繳納？「反正現在媒體都在民進黨手中，也沒人繼續追殺」，所以他覺得很奇怪，他去繳納都要5天，為什麼他當天可以繳，涂國卿解釋，當天入案送委外廠商建檔入案後就可繳納，柯文哲表示，問題就來了，你們警局什麼時候效率那麼高？

柯文哲強調，「通常你們報告我聽不懂，就是有問題」。交通局長陳學台則說，舉發有2種，一種是當場攔下開單，違規人只要拿實體單，被開完後下一分鐘就可以去繳，你拿的是逕行舉發單，透過照相採證，回去也要審核。

涂國卿表示，全國規定舉發後第4天內一定要移送裁決所，讓民眾繳納，因為擔心有烏龍罰單，所以從派出所、分局、委外建檔廠商等，都有審核除錯機制，今年1月到9月，當場舉發的入案時程平均縮短為1.98天，舉發當日入案也有2萬1662件，1到4天都有，持續精進入案時間。

涂國卿表示，這案子是16日違規，18日媒體報導後，內湖分局和南港分局很快查證，透過事後查證機制，確實有違規才馬上開單舉發入案，為了化解外界疑慮，當日快速做一些查證、舉發，避免警方執法公正性被質疑。

涂國卿解釋，開單也會送到別的縣市去，有車籍或駕籍地的逕行舉發和當場舉發，如果車主車籍地在別的縣市，交通部有全國一致性規畫，取得罰單5天後去繳，台北市盡量壓縮，民眾拿到紅單後，入案時間快他可以快點去繳，罰單格式都會建議5天後繳納。