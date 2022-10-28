there's being in the zone

and then there's Steph being in the zone pic.twitter.com/HsDerVSBor — Golden State Warriors (@warriors) October 28, 2022

好久沒有看到「浪花兄弟」史蒂芬柯瑞、克雷湯普生同場狂飆三分球了！柯瑞28日單場投進7顆三分球，貢獻33分、9助攻與7籃板，克雷湯普生也投進5顆三分球，攻下全隊次高19分，攜手帶領勇士123比110撲滅熱火，拿下本季第3勝(2敗)。

儘管吉米巴特勒上半場就有20分的凶猛火力表現，可是勇士也毫不遜色，靠著威金斯、柯瑞兩人半場得分也都上雙，打完上半場，勇士取得63比59小幅領先；來到第3節，熱火也首度取得3分超前，更讓比賽從此陷入互有領先的僵局。

打到比賽還剩5分31秒，柯瑞甩脫對方防守起身投進個人第6顆三分球，幫助勇士108比100領先，柯瑞又在最後2分40秒投進三分球，擴大勇士領先到11分，克雷湯普生也在最後1分34秒補上三分球，勇士已經取得121比108領先。

儘管阿德巴約馬上灌籃追回兩分，卓雷蒙格林卻搶到進攻籃板補進，眼見場上大勢已去，熱火也沒刻意犯規，看著柯瑞持球慢慢拖完剩餘時間，雙方也提前在場上擁抱宣告比賽落幕了。

勇士除了浪花兄弟三分秀，威金斯也有18分、10籃板，普爾替補貢獻11分、7助攻，卓雷蒙格林與懷斯曼各有10分；吉米巴特勒攻下熱火最高27分，且有8助攻、6籃板、6抄截，卻沒辦法挽回頹勢，阿德巴約26分、8籃板，史特魯斯14分。