三峽民權老街商圈發展協會29日晚間6時至11時將舉行「2022經典90三峽老街萬聖派對」，並與經典90-老車文化推廣協會合作，老街將展示40多輛五六年級生的經典老車，以及50多輛經典機車，邀請民眾變裝搶拍。（三峽民權老街商圈發展協會提供）

新北市三峽老街為知名觀光景點，為了搶攻萬聖節人潮，三峽民權老街商圈發展協會29日晚間6時至11時將舉行「2022經典90三峽老街萬聖派對」，並與經典90-老車文化推廣協會合作，老街將展示40多輛五六年級生的經典老車，以及50多輛經典機車，邀請民眾變裝搶拍，只要穿著萬聖節造型裝扮，就可前往商圈32家貼有南瓜標示的特約店家索取糖果。

三峽民權老街商圈發展協會指出，「經典90 CLASSIC OF NINETIES」是國內最大的經典老車社團，許多車友都收藏了多輛老車，勾起許多舊時代回憶，為了讓老車文化傳承不滅，新北市議員廖宜琨協助老街與老車社團合作，讓近百輛經典老街進駐老街，老車配上古色古香的紅磚拱廊，非常適合打卡拍照。

為了配合活動，當天老街店家營業時間將延長至晚間11時，其中32家特約店家也提供多種糖果，民眾只要變裝到店家門口大喊「不給糖就搗蛋」，就可獲得萬聖節糖果，若在店家消費還可以獲得萬聖節專屬優惠和小禮物。

另外，活動當天也有國內三大直播平台之一「浪直播平台」全程直播，老車協會準備近1500份的造型香氛扣，發送給民眾，也將在老街口設置拍拍印活動，民眾只要在現場拍照上傳就可以領取紀念拍立得照片，現場也提供90台聯名GTR模型車給現場車友抽獎。

三峽民權老街商圈發展協會理事長林豐斌表示，三峽老街夜晚燈光十分適合拍美照，這次與老車協會合作辦理活動，聚集百輛經典老車，為老街帶來不同氣象，三峽老街未來將朝向年度例行舉辦的特色活動方向辦理，希望成為新北亮點之一。