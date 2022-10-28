據美國之音報導，當地時間27日，美國國防部在新發佈的《2022年國防戰略》文件中稱，中華人民共和國日益對台灣的挑釁言論和脅迫行為「破壞穩定、有誤判的風險，並威脅台海和平穩定」，中國是美國最廣泛和最嚴肅的挑戰。27日公布的是這份報告的非保密版。保密版已在今年稍早時提交給國會。

《國防戰略》(National Defense Strategy NDS)是美國國會要求國防部每4年一次提交的文件，美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)在序言中說，這份文件「詳述了國防部步入那個決定性十年的道路，從協助保護美國人民，到推進全球安全，到抓住新的戰略機遇，到實現和捍衛我們的民主價值觀。」

報導稱，奧斯汀27日在五角大樓舉行記者會上說，新公佈的《國防戰略》的主題是必須維持美國威懾力量，而中華人民共和國正是美國的「步調挑戰」(pacing challenge)。所謂中國的「步調挑戰」是指中國軍力的發展步調是美國的軍力發展必須克服的標尺。

奧斯汀在記者會上說：「正如總統的國家安全戰略指出的，中華人民共和國是目前存在的唯一既有重塑國際秩序的意圖，而且越來越有實力這樣做的競爭者。」

報導稱，《國防戰略》在提到台灣時說，「中華人民共和國對台灣日益挑釁的言論和脅迫活動破壞穩定、有誤判風險，並威脅台灣海峽的和平穩定。這是中國在東中國海和南中國海各處以及實際控制線一帶的更廣泛的破壞穩定及脅迫行為模式的一部分。」

此外，這份文件還說，中華人民共和國「已將解放軍的幾乎每一個層面都予以擴展和現代化，專注於抵消美國的軍事優勢。因此中華人民共和國是國防部的步調挑戰。」

《2022年國防戰略》還指出，「對美國國家安全最廣泛和最嚴肅的挑戰，就是中華人民共和國重塑印太地區及國際體系，以滿足其利益及威權偏好的脅迫性和日益咄咄逼人的作為。」

這份文件還說，中華人民共和國「謀求削弱美國在印太地區的同盟及安全夥伴關係，並以其日益增強的能力作為槓桿，包括其經濟影響力和人民解放軍不斷增強的能力及軍事足跡，來脅迫其近鄰並威脅它們的利益。」

報導稱，《2022年國防戰略》提出美國國防部必須在加強威懾上採取四大優先工作：

一、與中華人民共和國日益增加的多領域威脅同步調，增強本土防衛；

二、阻遏對美國、同盟及夥伴的戰略攻擊；

三、阻遏侵略，同時也在有必要時為贏得衝突做好準備——以中國在印太地區的挑戰為優先，然後是俄羅斯在歐洲的挑戰；

四、構建一個有韌性的聯合部隊及防禦生態系統。

中國國防部新聞發言人譚克非27日在每月例行記者會上針對之前白宮《國家安全戰略》中指稱中國「既有意圖又有能力重塑國際秩序」的描述做出了回應。

譚克非說，美方此一報告充「斥冷戰思維和零和博弈觀念，刻意渲染中國挑戰、地緣衝突和大國競爭」，是在以意識形態劃線惡意製造陣營對抗，這是對中美關係的誤判和中國發展的誤讀，與和平發展的時代主題和國際社會的普遍期待背道而馳。

在五角大樓27日公佈非保密版的《國防戰略》之前，白宮於10月13日公佈了《國家安全戰略》。這份文件也說，即使在俄羅斯入侵烏克蘭之後，對全球秩序而言，中國是後果最為重大的挑戰。