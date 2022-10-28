美國第三季經濟重拾增長且通膨持穩，但企業財報有好有壞，隔夜美股漲跌互見，道瓊指數小漲，但標普500指數和那斯達克指數收黑，反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數下跌3.6%。周五香港股市開低走低，目前恆生指數跌1.89%，報15136.25點。國企股(H股)跌2.39%，為5117.53點。

藍籌股普遍走跌，騰訊目前跌5.0%，阿里巴巴跌4.1%，京東跌5.6%，美團跌5.8%。東方海外和蒙牛均大跌逾8%，在藍籌股中跌幅最大。

領展逆勢上漲2.6%，在藍籌股中表現最佳。

恆生科技股指數目前跌3.67%，成分股跌多漲少，僅聯想漲0.3%和金蝶國際漲1.33%。萬國數據跌逾15%，跌幅最大；其次為小鵬汽車跌逾11%。

對中國地產業債務危機的擔憂籠罩，龍湖重挫7.6%。

英國倫敦海運諮詢機構德魯里（Drewry）所編製的世界貨櫃運價指數（WCI）周跌7%，為連續第35周走低，東方海外和其母公司中遠海控、海豐均下跌。

波羅的海乾散貨指數創下1個月新低，太平洋航運和中遠海能下跌。