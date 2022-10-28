中廣與蓋洛普今公布桃園市長選舉最新民調，國民黨候選人張善政以27.88％支持度，領先民進黨候選人鄭運鵬的24.25％、無黨籍候選人鄭寶清的4.81％與民眾黨候選人賴香伶的4.07％。與9月底相比，張成長6.5個百分點，鄭運鵬持平。

新黨副主席李勝峰表示，今年各政黨選舉主軸至今都還渾沌不明，這次九合一選舉全台投票率會「低到讓人不敢相信」；而投票率愈低基本盤愈重要，桃園市長鄭文燦與國民黨主席朱立倫組織動員能力將決定這場選戰勝負。

中廣董事長趙少康分析，張善政支持度抬升，成功造勢拉抬與近來的議題攻防都有影響。但提醒，張在20至39歲的支持度偏低，僅13.32％，仍有待努力；此外，民調顯示桃園基本盤綠（20.58％）微大於藍（17.86％），鹿死誰手仍難說。

國民黨立委賴士葆則認為，這次民調只做到27日，但包含鄭運鵬假抗中保台等相關事件還在發酵，選戰末期誰勝誰負還要拚一下，民進黨最會出奧步。

蓋洛普民調委員會執行長戴遐齡也說，張善政除年輕人部分支持也偏低，非常低，對60歲以上未表態率高，張也都要注意。

李勝峰表示，目前民調顯示，綠大概以20.58％勝過藍的17.86％，張善政陣營為來要努力把未表態的基本盤激發出來，如果催不出來投票率就會被影響；60歲以上未表態率高，這也是民進黨潛在支持者與組織動員可動員族群。

此外，李勝峰說，30至59歲對民進黨很不爽族群，張善政也還有很大空間可以爭取。

該份民調由蓋洛普徵信公司執行，於10月25至27日以家戶電話訪問方式進行，總計有效樣本數為1071人，正負誤差2.99％。