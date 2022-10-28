歐盟第一次與中亞進行峰會將在11月中旬於哈薩克阿斯塔納舉行，歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）27日率先訪問阿斯塔納和中亞領導人呼籲更密切的合作，歐盟和5位中亞領導人27日重申了他們加強整體合作的意圖，這表明烏俄戰爭給該地區帶來的影響感到不安，並同意之後定期舉行會晤。

據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）27日報導，歐洲理事會主席米歇爾與哈薩克總統托卡葉夫（Kassym－Jomart Tokayev）在阿斯塔納表示：「中亞和歐洲的聯繫越來越緊密，」一起發表講話時表示，在烏俄戰爭打響之後，中亞地區已成為人們更加關注的焦點。

米歇爾會中特別表示：「我的訪問是在歐洲和更廣泛地區的困難時期進行的，」米歇爾在第一屆歐盟-中亞峰會之前，將其稱為「不僅僅是兩個地區之間的政策對話，這是我們加強合作的有力像徵。」

米歇爾將於當地時間27日會見所有5個中亞國家：哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克和土庫曼的國家領導人。儘管相對低調，但此次峰會也被視為對烏俄戰爭給該地區帶來的影響感到不安的信號。

一份聯合聲明歐盟與上述5位國家領導人在會談後表示：「與會者強調，根據歐盟全球門戶戰略和中亞國家的國家運輸和過境發展目標，在中亞和歐盟之間建立區域願景和合作建設可持續互聯互通至關重要，」

米歇爾歡迎中亞領導人為加強區域合作和互聯互通所做的努力，而中亞領導人「高度讚賞歐盟在新冠疫情後為加強經濟發展所做的貢獻。」 他們還強調，「創造有利的營商環境將有助於進一步促進對該地區的投資、互聯互通和貿易。」

雙方還同意從現在開始定期舉行會晤，米歇爾的訪問是在俄羅斯入侵烏克蘭8個月後進行的。2週前，阿斯塔納主辦了俄羅斯以及中國和土耳其參加的幾次峰會，這些國家也在尋求加強其在該地區的影響力。

傳統上與俄羅斯關係密切的中亞國家對克里姆林宮對烏克蘭的襲擊採取了很好的態度，既不譴責也不公開支持。 然而，哈薩克總統托卡葉夫6 月公開與俄羅斯總統普丁發生衝突，拒絕承認當時在烏克蘭東部分離主義共和國，而莫斯科後來吞併了這些共和國。

米歇爾的訪問正值歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）將於11 月中旬前夕，屆時歐盟前往撒馬爾罕參加年度歐盟-中亞部長級會議，鑑於烏俄戰爭，該會議的主題很可能是與該地區開展更密切的合作。