美科技股指數回落，28日台股再呈現走弱行情，由於台積電、聯發科、聯電及力積電等半導體權值股震盪走低，影響大盤拉回整理走勢，午盤前大盤指數在5日線上下震盪拉鋸。啟發投顧下周看好七大題材類股，包含：半導體檢測分析股、車用電子股、網通股、IP股、IC設計股、高速傳輸股、資安股等，下周指數區間介於12,400～13,400點。

啟發投顧分析指出，近期兩項國內外利多因素，包含：

1.有「聯準會傳聲筒」之稱的記者Nick Timiraos表示，FED可能在12月後放緩升息步調，瞬間改變市場預期，加上加拿大央行僅將利率上調2碼，低於外界預估的3碼、美國近期經濟數據不佳，都讓市場對"經濟放緩"="各國央行放緩升息"有了期待，也引發各國各年期債券、美元指數回落、美股持續反彈。

2.金管會實施禁空令，當日跌幅3.5％以上，隔日平盤下不得賣出、借券放空，回顧過去禁空令歷史，勝率高達75％。

啟發投顧另提醒留意兩項國際利空因素：

1.美國科技股財報普遍不佳，顯示高利率、強勢美元的影響，正開始侵蝕獲利，明年第二、三季有極高的機率衰退，修正才進行1／3。

2.美國9月CPI 8.2％，通膨仍未見任何放緩跡象，FOMC即將舉行會議，FED肯定不樂見股市在通膨還沒完全壓低之前做大幅度的反彈，勢必呈現鷹派言論，打壓股市，給市場潑冷水。