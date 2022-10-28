「霹靂宇宙F.A.I.T.H in KH」5G AR傳藝創新音樂會，繼9月在蓮池潭演出，並同步在MR沉浸劇院直播吸引爆場逾千人觀賞後，為讓更多民眾體驗傳統藝術導入創新科技成果，高雄市經發局28日宣布將於11月增辦精華版沉浸式劇院體驗場，加上AR互動拍貼機、VR划船等趣味科技體驗重現，歡迎民眾即日起上網免費預約。

高雄市經發局表示，11月增辦的沉浸式劇場體驗場，由霹靂布袋戲與夢境現實館合作，將高雄蓮池潭頂峰之戰當日演出內容，透過全新製作動畫、戲棚重製影片，加上互動特效、重新編排音樂，以沉浸式劇院形式重現，是霹靂布袋戲突破以往野台、電視、電影、現場演出形式，是融合最新科技元素全新製作的作品，先以限量免費口碑場推出，後續將於高雄夢境館售票展出。

霹靂國際多媒體表示，霹靂布袋戲在技藝傳承及文化創新具代表性，在遵循傳統偶戲的原則下，不斷進化與展現無限可能，這次感謝數位部數位產業署、經發局和資策會的輔導及促成，讓霹靂首次投入新技術，搭配全新設計互動式劇情，以360度環繞投影的沉浸式劇院重新演繹經典正邪對抗，期待戲迷到夢境現實館感受嶄新沉浸觀賞體驗。

高雄市經發局長廖泰翔指出，台灣最受歡迎的霹靂布袋戲導入5G AR科技，重新詮釋傳統布袋戲文化展演，蓮池潭首場大秀吸引滿場千名戲迷湧入觀賞，夢境現實館直播場也是預約秒殺，為此加開沉浸式劇院體驗場，讓更多民眾體驗傳統文化融合科技創新成果，帶動在地5G文化科技創新應用發展。

「霹靂宇宙F.A.I.T.H in KH」沉浸體驗場，每場次約35分鐘，將於11月5日及12日的下午13時至18時各釋出6場次，即日起可於KKday售票平台免費預約。此外11月4至12日每週五、六於夢境現實館外將有AR素還真、一頁書在愛河畔亮相，搭配AR互動拍貼機、VR划船等趣味科技免費體驗。(記者張雅雲/高雄報導)