因高屏溪舊鐵橋聞名的屏東河濱公園，28日一早有數以萬計蚯蚓爬到水泥步道，讓晨運民眾驚呼聲連連，有人懷疑是因為前晚一場屏東下了一場大雨？也有民眾質疑，難道是與中油高雄大林蒲煉油廠爆炸有關？說法眾說紛紜。

發現這怵目驚心景象的葉姓民眾說，當時到河濱公園散步，天色還是昏暗，原本想說怎麼路上都是樹枝，但踩到時觸感軟軟的，近距離一瞧才確定是蚯蚓，數量多得可怕，嚇得他趕緊遠離。

根據研究結果顯示，蚯蚓爬出地面的數量與地震關聯不顯著，反是與地溫、相對濕度及日照時數有相關。