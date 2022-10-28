日系外資針對創意(3443)出具最新研究報告，看好創意在先進製程設計項目的NRE(委託設計)增長下，第四季營收持續強勁，且儘管2022年基期已高，相信創意2023年依舊是成長的一年，故將目標價維持在680元、評等由優於大盤調升到買進。

創意受惠更好的量產表現下，第三季度的毛利率為35%，展望第四季，創意依舊樂觀看待，並預計NRE將出現強勁的季度增長，主要是與非大陸相關的5奈米和7奈米人工智慧項目推動，量產交付在高基期前提下，第四季仍預計會有個位數成長，不僅如此，新SSD相關業務的增長態勢也將延續到第四季，預期創意第四季營收將季增加23%、年增加52%，至74億元，而因NRE的產品組合更好，預計毛利率會上升約1個百分點、約36%，每股收益落在9.7元、年增加153%、季增加23%。

日系外資表示，在強勁的2022年盈利之後，在NRE和量產帶動下，2023年對創意來說又是光明的一年。有鑑於創意在高階製程方面的專業知識，期待其人工智慧、網絡和SSD項目在12/16奈米、甚至更高階製程上，將繼續推動其NRE業務，此外，相信2022年進入量產的SSD和網絡項目，儘管基數很高，但可能會看到強勁的年增長表現進一步推動營收，樂觀看好創意2023年營收將實現兩位數成長，且隨著創意強勁的業務發展動能，提升創意2022~2024年每股收益增長15~26%，將目標價維持在680元、評等由優於大盤調升到買進。

另外，日系外資表示，近期看到創意股價因為美國對大陸的晶片出口禁令這股價過度修正，但目前預計該衝擊是可控的。