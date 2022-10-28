新北市政府代表27日赴美國俄亥俄州議會大廈參與國際組織智慧城市論壇（Intelligent Community Forum ICF）舉辦的「Global Summit 2022」全球高峰會及頒獎典禮，從七大智慧城市決賽中脫穎而出，超越加拿大、澳洲等國際大城市，勇奪全球第一智慧城市首獎，讓中華民國的國旗躍上國際舞台。

新北市研考會指出，ICF每年皆會以六大智慧城市發展指標連結、就業、創新、參與、包容及永續評選出當年度最佳智慧城市。今年ICF以「數位創新如何推動城市成長」為主題，透過四天的線上視察會議全方位評比新北市在智慧城市的建設與相關推動。

ICF共同創辦人Louis Zacharilla同時也是新北市今年的視察委員表示，新北市在構建智慧城市觀念非常全面，除了領先創新科技的運用外，他特別提及新北市透過各局處的通力合作推動智慧城市的發展，讓他印象深刻。他更讚許新北市簡政便民的施政方針，以便民為主的思考方式，讓智慧城市能夠更落實到生活。

研考會主任秘書曾招雄代表領獎時表示，非常感謝國際上給予新北市的肯定，新北市藉由此次ICF Top1智慧城市獲獎殊榮，將多年累積的科技創新等智慧城市成果展現在國際舞台。未來新北市也將持續以人性為本、以科技為底，運用智慧城市的相關創新應用協助產官學界解決困境、發展商機，並落實到市民的生活日常，以達成新北市安居樂業的願景。

研考會表示，近年來新北市著重在智慧城市與淨零永續的發展成績，不僅連續獲得各大國際獎項的肯定，新北市也是全台第一個落實聯合國永續發展目標（SDGs）、更是全台第一個推出2050年淨零碳排路徑圖的城市。未來將持續秉持市長侯友宜「簡政便民」、「行動治理」、「智能城市」的三大施政方針，共同擘劃未來的智慧城市發展，讓世界持續看見新北市的產業能量及智慧城市發展決心。