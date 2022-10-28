受到輕颱奈格影響，綠島鄉南寮漁港大排長龍，遊客都希望趕在海浪增強前回到台灣。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

輕颱奈格影響 台東29、30日往返蘭嶼、綠島船班取消

因受輕度颱風奈格影響，台東往返綠島、蘭嶼兩離島包含29日、30日兩天的船班全數取消。綠島鄉南寮漁港遊客28日大排長龍，遊客紛紛表示，希望趕在海浪增強之前回到台灣。

受到輕度颱風奈格影響，目前綠島沿岸已出現長浪，目前浪高3米多，風力達7級。海巡署東部分署第13岸巡隊呼籲，東部海域恐有強陣風及長浪情形，請民眾勿前往岸際及港區逗留觀浪或從事其他水上活動。

第13岸巡隊表示，另如發現危難或救生救難等案件，請立即撥打118海巡服務專線，海巡署將立即派員馳赴救援，以保障民眾生命財產安全。