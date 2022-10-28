環保署28日在桃園市環保科技園區永續資源館辦理「2022資源循環績優企業高峰會」，並由環保署副署長沈志修為活動揭開序幕。

環保署表示，推動資源循環、提升資源使用效率是國際趨勢，臺灣要在2050年達到淨零排放，將持續以政策引導方式，如國發會於3月公布的「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，列明12項關鍵戰略，提供至2050年淨零的軌跡與行動路徑，以促進經濟成長、帶動民間投資、創造綠色就業、達成能源自主並提升社會福祉。期許國內企業能持續創造循環經濟產值、產業共生、資源共用、環境共享，逐步達到資源永續循環再利用目標，給未來的臺灣一個有效運用資源且減少廢棄物的全循環願景。

今年度的活動為鼓勵企業積極促進再生料循環利用、建立創新循環服務模式，展現臺灣近年來為資源循環發展努力的決心，同時推動產業間的串聯及跨界的媒合交流，針對企業應用再生能源之固體再生燃料（Solid Recovered Fuel，以下簡稱SRF）、綠色金融及新綠色轉型議題舉辦主題式演講，並規劃「循環產業，從桃開始」的循環產業特展，以及實地參訪正隆股份有限公司大園紙品廠「SRF固體再生燃料製造及使用廠」及「沼氣發電系統」。

本次活動於上午辦理「循環產業特展」，係由環保署與桃園市政府環保局聯合籌辦，與桃園在地特色廢棄物及再利用處理廠商合作，以桃園區域整合為資源循環產業聚落為例，利用產業共生與循環合作理念，共同打造桃園在地資源循環產業鏈。「循環產業特展」主打從桃園在地的循環產業起步，將廢棄物處理的範疇劃分為「電子電器、建材、基礎工業、生活領域、文創領域、轉廢為能、農業」七大主題，各主題展區擺放廢棄物製成之成品、展示各領域廢棄物再利用的流程及處理情形，並介紹廢棄物處理及再利用廠商與上下游產業鏈如何進行資源循環，達到共同交流與推動桃園在地循環經濟產業的發展，為上午的活動做一個圓滿的集大成。展品將保留於永續資源館內作為常態展，未來機關團體至永續資源館官網或致電預約即可參觀。

下午場辦理「SRF於企業運用案例分享」、「綠色金融」與「面對新綠色轉型之機會與挑戰」三場主題式演講，以及正隆股份有限公司企業參訪。「SRF於企業運用案例分享」邀請永豐餘工業用紙股份有限公司新屋能源廠廠務室許弘德專員與正隆股份有限公司吳榮斌廠長進行相關案例分享，拋磚引玉鼓勵各產業尤起效法。「綠色金融」邀請了上海商業儲蓄銀行企業金融事業部葉宏興經理分享推動綠能融資方案，創造綠能融資無限商機，提供企業轉型新方案，促進能源永續發展。「面對新綠色轉型之機會與挑戰」則是邀請資誠企業永續發展服務公司張嘉宏副總經理分享臺灣產業界正面臨到的關鍵問題，以及綠色轉型之機會與挑戰。最後一同至正隆股份有限公司大園紙品廠參訪「SRF固體再生燃料製造及使用廠」及「沼氣發電系統」，實地瞭解轉廢為能案例，為今日的高峰會畫下完美句點。