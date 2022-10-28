故宮博物院典藏的國寶「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」等三文物損壞，引發譁然。外界也關切，故宫文物損壞要如何修復？故宮修復室修復師林永欽曾表示，修復文物前要做基本調查跟研究，主要研究製作的技法之外，最重要的是知道哪些地方損壞，與器物處或書畫處說明並擬定計畫。

國民黨立委陳以信28日爆料，故宮不慎打破國寶並試圖掩蓋。對此，故宮院長吳密察承認共有三件文物損壞，但事件一發生就馬上啟動調查；調查總共分兩路進行，第一案由業務單位自己做調查報告，第二案則由政風處做調查報告。第一案與第二案目前無法確定責任歸屬，但第三案確定責任歸屬之後，就啟動了懲處作業，現在於考績會中。

但故宮文物損壞該如何修復？林永欽曾在「大尋寶家」節目中時表示，修復文物前，要做基本調查跟研究，主要研究製作的技法之外，最重要的是知道哪些地方損壞，什麼樣的損壞形式，要做紀錄。除了肉眼觀察外，現在也會透過顯微鏡得到更多資訊。

根據調查出來的結果，林永欽表示，雖然他們是修復師，但不是完全按造自己的意思修復，必須要跟器物處或書畫處的研究同仁說明發現的問題，擬定初步計畫並討論。